Podpalił samochód ze swoimi żonami w środku. „Moja matka ich nie lubiła”

Mieszkaniec Indii Deepa Ram zabrał swoje dwie żony – 25-letnią Darię Devi i 27-letnią Mali Devi – na zakupy w Radżastanie. Obiecał, że podróż ma na celu zakup biżuterii. Po drodze do północno-zachodnich Indii mężczyzna zatrzymał samochód na poboczu i zamknął w nim swoje dwie żony. Później podpalił auto. Kobiety zginęły na miejscu.

Deepa Ram szybko wpadł w ręce policji. Teraz służby przekazały, że jego zbrodnia była motywowana niechęcią jego matki do jego dwóch wybranek. Miał przekazać, że „nie uszczęśliwiają one jego matki”. Nadinspektor policji Jalore Binja Ram podał, że przed tym, jak mężczyzna zatrzymał i podpalił samochód, doszło do kłótni między nim a jego żonami. Jedna z nich w trakcie kłótni usiłowała wydostać się z samochodu i prosiła o pomoc przechodni. Nikt jednak jej nie pomógł, a mężczyźnie udało się ostatecznie znów wepchnąć ją do auta. Po dłuższej przejażdżce mężczyzna zatrzymał samochód w dość odosobnionym miejscu, zamknął żony w środku i podpalił auto.