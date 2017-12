Narkotyki warte miliard dolarów zatrzymane w porcie; to rekord kraju. Służby publikują zdjęcia

Galeria:

Największy w historii Australii przemyt narkotyków

To największa w historii Australii powstrzymana próba przemytu narkotyków. Poprzedni rekord należał do śledczych w Melbourne, gdzie natrafiono na ważące łącznie 903 kilogramy paczki z zakazanymi substancjami odurzającymi. Działo się to całkiem niedawno, bo zaledwie w pierwszym kwartale tego roku.

Tym razem za operację odpowiadał organ o skomplikowanej nazwie Western Australian Joint Organised Crime Task Force (WA JOCTF), który można by przetłumaczyć na Zachodnioaustralijskie Siły Specjalne do walki z Przestępczością zorganizowaną. WA JOCTF zostały utworzone w lipcu tego roku i skupiają się niemal wyłącznie na walce z narkotykami.

Ładunek został zatrzymany w czwartek 21 grudnia w momencie przepakowywania go z łodzi do samochodu transportowego w porcie w Melbourne. Zatrzymano trzech mężczyzn obecnych przy narkotykach (mieli od 44 do 48 lat) oraz pięć kolejnych osób, namierzonych w czasie śledztwa. 59 toreb z metamfetaminą – każda po około 20 kilogramów – miały wartość rynkową około miliarda dolarów.