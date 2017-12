Dżihadyści grożą zamachem w Nowy Rok. Wskazano dokładne lokalizacje

Grupa SITE, która zajmuje się monitorowaniem treści, które pojawiają się na kanałach propagandowych dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego, poinformowali o nowym filmie autorstwa bojowników IS. Członkowie tzw. Państwa Islamskiego z Somalii ostrzegają Europejczyków przed zamachami, które miałyby zostać przeprowadzone w okresie świąteczno-noworocznym. Bojownicy IS mówią na nagraniu, że trzeba wykorzystać pijaństwo i rozpasanie Europejczyków i zaatakować niewiernych.

Bojownicy wezwali tzw. samotne wilki do mobilizacji i przeprowadzenia ataków podczas sylwestrowej nocy, a także w kościołach, bez względu na obecność dzieci. W materiale miała się także pojawić według SITE Group zapowiedź wykolejania pociągów. Bojownicy wskazali także konkretne lokalizacje potencjalnych zamachów. Są to m.in. Edynburg, Londyn, a także kilka miast we Francji oraz w Niemczech.

Aktywiści SITE ostrzegają, że choć grupa zwolenników tzw. Państwa Islamskiego w Somalii nie jest duża, jednak są to bojownicy wyjątkowo brutalni i nieobliczalni, ponieważ w większości są oni uciekinierami z ekstremistycznej grupy al-Shabab. W ubiegłym miesiącu Stany Zjednoczone pi raz pierwszy przeprowadziły atak na afrykański przyczółek ISIS.