Statek wycieczkowy uderzył w most. Są poszkodowani

Jak podaje BBC, do wypadku doszło we wtorek 26 grudnia późnym wieczorem na rzece Ren, w pobliżu miasta Duisburg w zachodniej części Niemiec. Na pokładzie szwajcarskiego statku wycieczkowego, który uderzył w filar mostu, znajdowali się obywatele różnych państw, m.in. Belgii, Holandii i Luksemburga. Co najmniej 25 osób zostało rannych, ale nie odniosły one poważniejszych obrażeń. Czterech poszkodowanych przewieziono do szpitala, ale mogli wyjść do domu już w środę.

W akcji ratunkowej na rzece uczestniczyło kilka łodzi, dostarczonych przez lokalną straż pożarną. Most, w który uderzył statek wycieczkowy postanowiono zamknąć do czasu, aż zostanie dokładnie sprawdzony. Specjaliści musza ocenić, czy jego konstrukcja nie została naruszona w wyniku wtorkowego zdarzenia.

Pasażerowie mogli kontynuować podróż do Holandii po tym, jak firma odpowiedzialna za rejs dostarczyła drugą łódź.