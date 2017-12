Atak na chrześcijański kościół w Egipcie. Nie żyje 12 osób

Dwóch mężczyzn otworzyło ogień do wiernych przy wejściu do kościoła Mar Mina w miejscowości Helwan, na przedmieściach Kairu. Miejsce to znajdowało się pod ochroną policji, w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia w kościele koptyjskim. Przypadają one na 7 stycznia. Według informacji egipskiego Ministerstwa Zdrowia, napastnicy uśmiercili w sumie 12 osób, w tym trzech policjantów. Jednego ze sprawców udało się zastrzelić, kolejnego schwytano podczas ucieczki.

Dziesięciu ludzi zginęło podczas ataku na świątynię, dwóch zostało zamordowanych, gdy napastnicy uderzyli na sklep należący do chrześcijan. Mężczyźni chcieli wedrzeć się do środka świątyni i zabić jak najwięcej ludzi. Pięć osób zostało rannych, ich stan jest ciężki. Napastnicy nosili przy sobie materiały wybuchowe, przed atakiem w okolicy kościoła zdetonowane zostały dwa ładunki.

Służby porządkowe wprowadziły w Kairze stan podwyższonej gotowości. Wokół stolicy rozstawiono posterunki straży.

Koptowie w Egipcie regularnie padają ofiarami ataków, najczęściej ze strony muzułmańskich ekstremistów. Chrześcijanie stanowią oni 10 proc. spośród około 92 milionów mieszkańców tego kraju. W kwietniu doszło do ataków bombowych na koptyjskie świątynie podczas Niedzieli Palmowej. Rok temu w wyniku wybuchu w największej koptyjskiej katedrze w Kairze zginęło 28 wiernych.Do popełnienia większości aktów terroru przyznało się tak zwane Państwo Islamskie.