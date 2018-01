Przez ten teledysk piosenkarka trafiła za kratki. Co oburzyło władze?

Galeria:

Egipska piosenkarka oskarżona o "podżeganie do rozpusty"

Leila Amer wrzuciła do sieci wideo zatytułowane „Boss Oumek” albo „Look at your mother”. W klipie pokazane są tańczące kobiety oraz ukazane są prowokacyjne gesty – twierdzą prokuratorzy z Egiptu. Kobieta została zatrzymana na cztery dni za „podżeganie do rozpusty” po tym, jak klip wywołał kontrowersje w konserwatywnym kraju.

Ahmed Mahran, prawnik, który złożył skargę na Leilę Amer przekazał w rozmowie z lokalną gazetą „Youm7”, że wideo było „bardzo ryzykowne” w Egipcie. – Stanowi to atak na społeczeństwo i wyraża chęć zniszczenia państwa, gdyż jest to kraj muzułmański – powiedział, wyjaśniając swoją decyzję o podjęciu kroków prawnych przeciwko piosenkarce.

Han Shaker, prezes Związku Muzyków w Egipcie i znana z konserwatywnej postawy piosenkarka, poinformowała w zeszłym tygodniu, że Amer została wydalona ze Związku.

Kilka tygodni temu inna egipska wokalistka pop została skazana na dwa lata więzienia w związku z nagranym teledyskiem. 21-letnia Shaima Ahmed, znana jako Shyma, pojawiła się w teledysku jako nauczycielka klasy, wypełnionej dorosłymi mężczyznami. Na tablicy za jej plecami napisane było „Lekcja numer 69”, a kobieta w trakcie klipu m.in. sugestywnie jadła banana. W poniedziałek jej wyrok został zmniejszony w wyniku odwołania do roku pozbawienia wolności.

