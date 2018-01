O krok od katastrofy samolotu ze 162 pasażerami. Maszyna zawisła na klifie

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Lecący z Ankary Boeing 737-800 miał lądować na lotnisku w Trabzonie około godziny 18:25 UTC. Galeria:

Wypadek samolotu w Turcji. Boeing 737 wypadł z pasa startowego

Maszyna wypadła jednak z pasa startowego i zawiesiła się na znajdującym się nieopodal klifie. Na szczęście wypadek zakończył się szczęśliwie dla 162 pasażerów, dwóch pilotów i 4 członków załogi, którzy zostali bezpiecznie ewakuowani z samolotu. Linie Pegasus poinformowały w komunikacie, że nikt nie został ranny.

Trwa badanie przyczyn zdarzenia, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że do ześlizgnięcia się samolotu z pasa mogły przyczynić się warunki pogodowe - padający deszcz. Dyrektor lotniska Yucel Yavuz poinformował jednak, że jest zbyt wcześnie, by mówić o dokładnych okolicznościach wypadku. Port lotniczy był zamknięty do godziny 9 rano, a służby podnosiły samolot.

Pasażerowie, z którymi rozmawiali przedstawiciele mediów, informowali o panice, jaka wybuchła na pokładzie tuż po zdarzeniu. Na nagraniach z wnętrza widać chaos i znajdującą się nieopodal silnika samolotu wodę.