Sesja przedślubna jak z bajki. „Ten widok zapierał dech w piersiach”

Sesja przedślubna jak z bajki. „Nie spodziewaliśmy się aż takiego efektu”

Zaręczyny to jedna z najważniejszych chwil w życiu każdej pary. Josh Morris oraz Morgan Daye z amerykańskiego stanu Tennessee postanowili uczcić ten moment biorąc udział w specjalnej sesji fotograficznej. – Chcieliśmy mieć pamiątkę, coś, co będzie nam przypominać o tym niezwykłym dniu. Poza tym oboje uwielbiamy pozować do zdjęć – opowiadała przyszła panna młoda.

Narzeczeni wraz z fotografką Kellie Elmore udali się w okolice wodospadu przy rzece Bald. Z uwagi na zimową aurę, która od kilku tygodni panuje w Stanach Zjednoczonych, miejsce to wygląda jak z bajki. Woda w okolicach wodospadu zamarła i utwOrzyła niezwykłe sople lodu. Kellie Elmore przyznała, że nie spodziewała się, że widok będzie aż tak piękny. – Nigdy wcześniej nie widziałam tego miejsca zimą. Josh i Morgan chcieli, aby ich sesja była nieszablonowa. Tak też się stało. Nie znajdziemy na tych fotografiach tak typowych dla zaręczyn elementów jak czerwone róże czy pierścionek. Widać za to ogromną miłość między tą parą i przepiękny krajobraz. Ten widok naprawdę zapierał dech w piersiach – tłumaczyła fotografka.