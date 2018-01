Przywiązała syna do skutera i ruszyła w drogę. Chciała go ukarać

Do zdarzenia doszło w miejscowości Zhaotong w południowych Chinach. Młoda kobieta postanowiła ukarać swojego syna i dać mu nauczkę na całe życie. Wcześniej dowiedziała się bowiem, że jej syn dopuścił się kradzieży. W związku z tym kobieta przywiązała ręce swojego dziecka do skutera, a następnie ruszyła w drogę. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że kobieta ciągnęła syna za pojazdem przez kilkanaście minut.

Na nagraniu z tego zajścia, które trafiło do internetu, słychać, że przechodnie próbują powstrzymać kobietę, która nic sobie z tego nie robi. Matka przyznała nawet, że nie jest to pierwszy raz, kiedy ukarała w ten sposób syna. – Musi nauczyć się dyscypliny. Był niegrzeczny i musi ponieść karę za to, co zrobił. Dziecko musi mieć jasno wyznaczone granice – tłumaczyła.

Oburzeni zachowaniem matki internauci powiadomili o całej sprawie policję.