Kandydatka na miss wystąpiła na scenie ze swoim dzieckiem. Grożą jej śmiercią

Kandydatka na miss wystąpiła w konkursie ze swoim dzieckiem

Spangulo przyznała w wywiadzie, że odkąd w części konkursu, w której występuje się w strojach kąpielowych, pokazała się ze swoim dzieckiem, jest celem ataków internautów i otrzymuje groźby. Zaznacza jednak, że jest dumna z tego, że jako pierwsza kandydatka na miss, weszła na scenę z dzieckiem.

– Niektórzy piszą do mnie, że za to, co zrobiłam, zasługuje na śmierć. Inni jednak twierdzą, że to naturalne i nie powinnam trzymać się roli gospodyni domowej – mówi kobieta. Jak mówi, nie mogła postąpić inaczej, jak tylko zająć się swoją córką w trakcie konkursu. W dzień konkursu kobieta zorientowała się, że jej mąż utknął w pracy, a mama, która pracuje jako pielęgniarka miała nagły przypadek w szpitalu. – Nigdy wcześniej nie spotkałam się z taką nienawiścią, ale staram się na to nie odpowiadać – przyznaje.

Przez kilka pierwszych konkurencji dzieckiem opiekowały się inne zawodniczki. – Kiedy przyszło do zaprezentowania się w strojach kąpielowych pomyślałam sobie: "Dlaczego mam ją ukrywać?" – relacjonuje kandydatka. Okazuje się, że ten krok nie przeszkodził kobiecie w przejściu do kolejnego etapu. Jako jedna z 17 kobiet przeszła do następnej rundy konkursu. – Moje przesłanie dla innych kobiet jest takie: Twoje marzenia mogą się spełnić nawet wtedy, kiedy jesteś matką i masz 1000 zadań, które temu towarzyszą – mówi kobieta.

Przypomnijmy, w 1988 roku Miss Włoch Mirca Viola, została pozbawiona tytułu po tym, jak wyszło na jaw, że jest matką.