Korea Północna. Coraz więcej egzekucji oficerów politycznych

„Pakt samobójczy” zostanie zaliczony do przestępstw. Tak rząd chce walczyć z plagą samobójstw

Korea Południowa planuje zakwalifikować pakt samobójczy do grona przestępstw – poinformowano we wtorek. Ma to na celu zredukowanie jednego z najwyższych na świecie wskaźników samobójstw.