Samobójstwo syna Fidela Castro. Zmagał się z głęboką depresją

Díaz–Balarta odebrał sobie życie wczoraj rano. Informację o jego śmierci podała jako pierwsza oficjalna gazeta Komunistycznej Partii Kuby „Granma”. Napisano, że syn Fidela Castro od kilku miesięcy leczył się u psychologów na głęboką depresję. Najpierw przebywał w szpitalu, następnie terapię podejmowano w warunkach domowych. Mężczyzna miał 68 lat.

Ze względu na uderzające podobieństwo do ojca, nazywano go „Fidelito”. Wykształcenie zdobył w ZSRR, był fizykiem specjalizującym się w technologiach jądrowych oraz wiceprezesem kubańskiej Akademii Nauk. Pełnił także funkcję doradcy do spraw naukowych.

Matką Castro Díaz–Balarta była Mirta Diaz-Balart, pierwsza żona kubańskiego przywódcy. Krewni zmarłego syna podczas rewolucji kubańskiej udali się na emigrację do Miami w USA i stali się tam zaciekłymi krytykami rządów Fidela Castro. Jego kuzyn Mario Díaz-Balart jest kongresmenem należącym do Partii Republikańskiej. „Fidelito” występował u boku ojca w kubańskiej telewizji, następnie występował publicznie razem z Raúlem Castro, bratem Fidela, który przejął władzę na wyspie w 2016 roku.