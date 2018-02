Łazik Curiosity sfilmował wnętrze krateru na Marsie. NASA opublikowała film

Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA opublikowało zdjęcia krateru marsjańskiego Gale wykonane przez łazik Curiosity. Curiosity wykonał zdjęcia północnego grzbietu krateru Gale'a. Naukowcy NASA opracowali materiał dostarczony przez łazik i stworzyli z niego panoramę z wnętrza krateru, którego średnica wynosi 154 km. Krater Gale powstał po uderzeniu w Marsa meteoru. Stało się to we wczesnej historii czerwonej planety, około 3,5 do 3,8 miliarda lat temu.