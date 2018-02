Sławna tenisistka przegrała zakład i poszła na randkę z fanem. Zostali parą

Galeria:

Tenisistka ze swoim chłopakiem

Rok temu, podczas Super Bowl, w którym New England Patriots zmierzyli się z Atlanta Falcons, Eugenie Bouchard wrzuciła na swojego Twittera post o treści „Wiedziałam, że Atlanta wygra”. Odpowiedział jej kibic, który rzucił pytanie „Jeśli Patriots wygrają, pójdziemy na randkę?” Bouchard przyjęła zakład i niespodziewanie go przegrała, ponieważ New England Patriots odrobili straty od stanu 3:28 i ostatecznie wygrali 34:28.

Tenisistka na Twitterze pochwaliła się zdjęciami z randki z Johnem. Para poszła na mecz NBA Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks. W przerwie pytano gwiazdę, jak jej się podoba spotkanie z fanem. – Świetnie, on jest normalny. Przyjechał po do mnie do hotelu, jak gentleman, i przyjechaliśmy tutaj. Wręczył mi nawet mały prezent – relacjonowała przebieg randki.

Po roku od pamiętnego zakładu wciąż się spotykają. Podczas tegorocznego Super Bowl, w którym Philadelphia Eagles wygrali z New England Patriots wrzuciła krótki filmik przedstawiający ją i Johna. Dodała również „dziś wieczorem już o nic się nie zakładam”.