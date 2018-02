Pedofil zgwałcił trzy siostry. Wszystkie dziewczynki zaszły w ciążę

Ofiarami 34-letniego Arnolda Perry'ego z Ohio w Stanach Zjednoczonych padły trzy siostry: dwie bliźniaczki w wieku 14 lat oraz ich młodsza, 12-letnia siostra. Mężczyzna zmusił dziewczynki do stosunków seksualnych. Po kilku miesiącach okazało się, że wszystkie trzy dziewczynki zaszły w ciążę. Jedna z sióstr poddała się aborcji, w przypadku dwóch pozostałych było już za późno na przeprowadzenie zabiegu.

Mężczyzna przyznał się do winy i prosił sąd o karę 25 lat pozbawienia wolności. Jego pełnomocnik Mark Lavelle powiedział podczas procesu, że nigdy wcześniej w swojej karierze nie miał równie odrażającego klienta. W ocenie prawnika, Perry doznał w dzieciństwie urazu psychicznego, który nie pozwalał mu na racjonalną ocenę tego, co jest dobre, a co złe.