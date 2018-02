Strażacy ostrzegają: Zbyt częste używanie kosmetyków z parafiną może doprowadzić do pożaru

Strażacy ostrzegają przed używaniem kremów do rąk i balsamów do ciała z parafiną. Choć wydaje się to absurdalne, tego typu kosmetyki mogą doprowadzić do pożaru.

Komendant straży pożarnej z West Yorkshire Chris Bell ostrzega przed nadmiernym używaniem kosmetyków z parafiną. – Jeśli ludzie używają kremów z parafiną regularnie, jej pozostałości mogą wsiąknąć w tkaninę. Jeśli rzadko zmieniają ubranie lub pościel, w przypadku kontaktu z żarem z papierosa czy jakimkolwiek innym źródłem ognia może dojść do pożaru, ponieważ parafina zadziała jak środek katalizujący – tłumaczy. Bell dodaje, że w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii z tego powodu zmarło aż 45 osób. Ekspert podkreśla jednak, że statystyki są niedoszacowane. – Brakuje dokładnych danych, jednak takie kremy stosują tysiące osób. Z mojego doświadczenia wynika, że liczbę zgonów spowodowaną pożarami, gdzie katalizatorem ognia była parafina z kremu wtłoczona w materiał, można liczyć w setkach – dodaje komendant straży pożarnej. Inny strażak, Mark Hazelton z Londynu dodaje, że służby zazwyczaj nie sprawdzają, czy to właśnie obecność parafiny doprowadziła do pożaru, dlatego też statystyki w tym zakresie nie oddają stanu faktycznego. Hazelton zwraca uwagę na fakt, iż w 2017 roku organizacja kontroli rynku kosmetycznego (MHRA) wystąpiła z apelem o zamieszczanie na opakowaniach kosmetyków stosownych ostrzeżeń. Dziennikarze BBC przeprowadzili badanie, z którego wynika, że mimo ryzyka, większość kremów oraz balsamów nie zawiera żadnego ostrzeżenia dla konsumentów.