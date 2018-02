Uznano kolejny cud w Lourdes. Niezwykły przypadek siostry Bernadette Moriau

10 lat oczekiwania

Jak informuje Associated Press, biskup Beauvais, Jacques Benoit-Gonin, zatwierdził cud prawie dziesięć lat po tym, jak siostra Bernadette Moriau uczestniczyła w nabożeństwie błogosławieństwa chorych w sanktuarium w Lourdes. O decyzji poinformował biskup Lourdes, Nicolas Brouwet, podczas Mszy w bazylice. Ogłoszenie cudu zbiegło się ze Światowym Dniem Chorego, świętem ustanowionym przez Jana Pawła II i obchodzonym rokrocznie 11 lutego.

Tajemniczy głos

Moriau w latach 1968-1975 przeszła cztery operacje kręgosłupa. W 1980 roku uznano ją za w pełni niepełnosprawną. Jedną stopę miała stale wykręconą, przez co musiała nosić ortezę i poruszać się na wózku inwalidzkim. W związku z silnym bólem, zakonnica regularnie przyjmowała morfinę. W 2008 roku udała się na pielgrzymkę do Lourdes, jednak jak sama podkreśla, nie modliła się o cud.

Po powrocie z sanktuarium do swojego klasztoru nieopodal Beavais podczas modlitwy w kaplicy poczuła ciepło w całym ciele. Wróciła do swojego pokoju i tam usłyszała głos mówiący „zdejmij ortezę”. Posłuszna tajemniczemu poleceniu zdjęła pomoc ortopedyczną. Okazało się, że może chodzić. Natychmiast odrzuciła wszystkie dotychczasowe pomoce, od sprzętów ortopedycznych po morfinę i udała się na 5-kilometrową wędrówkę.

To nie pierwszy cud

Przypadek Bernadette Moriau został dogłębnie przebadany przez Międzynarodowy Komitet Medyczny w Lourdes. Ostatnie słowo w sprawie należało jednak do biskupa, który opisane uzdrowienie zatwierdził jako cud. To już 70. wydarzenie tego typu we francuskim sanktuarium. Lourdes to znane miejsce pielgrzymek, które zostało założone na miejscu objawienia Matki Bożej 14-letniej dziewczynce 160 lat temu.

