Rozpaczliwy apel nauczycielki, która przeżyła masakrę w szkole na Florydzie

– Dokładnie wiedzieliśmy jak postępować w sytuacji zagrożenia, odbywaliśmy szkolenia, znaliśmy procedury i nawet z tym mamy 17 ofiar śmiertelnych. 17 osób nie powróci do swoich rodzin i dla mnie to coś nie do zaakceptowania. Uważam, że Kongres, rząd, ktokolwiek powinien coś zrobić i naprawić problem – wyznała nauczycielka. – Czuję, że rząd zawiódł nas i nasze dzieci – powiedziała Falkowski ze łzami w oczach.

Gdy w Stoneman Douglas High School w Parkland na Florydzie rozpoczęła się masakra, nauczycielka ukrywała się w szkole wraz z 19 uczniami przez 40 minut, zanim grupa została uratowana przez policję.

„Składam kondolencje i modlę się za rodziny ofiar strzelaniny na Florydzie. Żadne dziecko, nauczyciel ani ktokolwiek nie powinien czuć się zagrożony w amerykańskiej szkole” – napisał na Twitterze prezydent Donald Trump w związku z tragedią.

19-letni Nicolas Cruz, były uczeń liceum, wtargnął na teren szkoły z bronią i otworzył ogień w kierunku uczniów i nauczycieli. W wyniku strzelaniny zginęło 17 osób. „The New York Times” przytacza relacje ludzi, które znają Cruza i dzielą się informacjami, które pomagają zrozumieć, kim jest sprawca masakry. Zdaniem osób mających kontakt z Cruzem, 19-latek był zafascynowany bronią. Administracja szkolna już w ubiegłym roku interesowała się zachowaniem tego ucznia i ostrzegała wydział, do którego uczęszczał.

Jeden z uczniów twierdził, że studenci często żartowali, że jeśli ktoś miałby dokonać strzelaniny w ich szkole, to na pewno będzie to Cruz. Z tego też powodu, koledzy bali się go i trzymali się od niego na dystans. Uczeń dodał, że wszyscy przewidywali, że Cruz w końcu może dokonać masakry w szkole. Inny z uczniów opisuje Cruza jako cichego i zamkniętego w sobie, nie utrzymującego żadnych przyjaźni.

Matka jednej z uczennic twierdzi, że Cruz został wydalony ze szkoły za to, że wnosił noże na teren kampusu. Dodaje, że był znany jako „chory psychicznie” i zdolny do zabijania zwierząt. Matka sprawcy ciągle miała problemy wychowawcze z synem i nie raz wzywała policję na interwencję w jego sprawie.

