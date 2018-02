Gigantyczna dziura w centrum Rzymu. Zapadła się ulica

Galeria:

W centrum Rzymu zapadała się ziemia

Do zdarzenia doszło 14 lutego, około godz. 17:30 w centrum Rzymu, w dzielnicy Balduina. Do wielkiej dziury o głębokości 10 metrów wpadło co najmniej 6 samochodów. Służby zarządziły ewakuację 20 rodzin z dwóch budynków, które znajdują się przy osuwisku. Burmistrz Rzymu zapewnił, że poszkodowani mieszkańcy otrzymają lokale zastępcze. Na miejscu pracują strażacy, przy wsparciu miejscowych policjantów, którzy natychmiast wyłączyli drogę z ruchu.

Wcześniej usuwano awarię kanalizacji

Na łamach romatoday.it można znaleźć relację osoby, która mieszka w pobliżu miejsca, gdzie zapadła się droga. „Byłem w domu i w pewnym momencie zaczęło brakować wody. Nie rozumiałem dlaczego. Wychyliłem się przez okno i wtedy zobaczyłem zawaloną drogę i zatopione samochody” – czytamy.

Na razie nie wiadomo, dlaczego ulica w stolicy Włoch zapadła się. Wstępnie stwierdzono, że ma to związek z awarią kanalizacji, do której doszło pod koniec stycznia. Wtedy woda zalała ulice, ale uszkodzenia szybko naprawiono. W pobliżu znajduje się też wielki plac budowy, gdzie powstają nowe apartamenty.

