Google zmienia sposób pobierania zdjęć. Celem ochrona praw autorskich

Jak informuje gazeta.pl, od wczoraj wyszukiwanie zdjęć w Google działa w nowy sposób. Po wpisaniu odpowiedniego hasła w wyszukiwarkę i przejściu do zakładki „grafika”, przy wyszukanych obrazach nie pojawia się już przycisk, który umożliwiał otwarcie wyszukanej fotografii w osobnym oknie. Zastąpił go przycisk „strona”, który odsyła do witryny, na której znajduje się wyszukany plik. Obok wspomnianego przycisku znajduje się inny, który umożliwia udostępnienie linku do wyszukanego obrazu.

To nie koniec zmian. Google postanowiło też podkreślić informację dotyczącą praw autorskich. Teraz widać ją pod każdym z wyszukanych obrazów. I to właśnie chęć ochrony praw autorskich spowodowała zmianę opcji w wyszukiwarce. Firma zawarła bowiem ugodę z Getty Images, czyli jedną z największych firm zajmujących się zarządzaniem prawami autorskimi do zdjęć. W zasobach firmy znajdują się miliony fotografii i ilustracji wykonanych przez profesjonalistów.

Istotne jest, że osoby korzystający z Google nie mogą wykorzystywać wszystkich zdjęć odnalezionych za pomocą wyszukiwarki. Przed pobraniem obrazu należy odwiedzić stronę źródłową na której znajduje się plik i sprawdzić, czy jego autor zgadza się na używanie swego dzieła.

Czytaj także:

Google testuje nową funkcję na Gmailu. Co może się zmienić?