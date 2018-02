Chcą wpuścić mięsożerne żółwie do rzeki. Mają oczyścić wodę ze szczątków ciał

Jak informuje news.vice.com, Ganges jest głównym źródłem wody dla pół miliarda ludzi. Jest to także święta rzeka prawie miliarda Hindusów, którzy kapią się w niej, by oczyścić się z grzechów. Jest to jednak także jedna z najbrudniejszych rzek świata. Trafiają do niej olbrzymie ilości nieprzefiltrowanych ścieków oraz odpadów przemysłowych. A to i tak niejedyny problem związany ze stanem czystości rzeki.

Dla wielu mieszkańców Indii Ganges jest miejscem pochówku. Ciała zmarłych trafiają do rzeki najczęściej po częściowej kremacji, co oznacza, że w wodzie znajduje się ok. 200 ton rozkładających się ludzkich szczątków. Stąd pomysł rządu, by wpuścić do rzeki tysiące mięsożernych żółwi, które mają oczyścić wodę z resztek ciał.

Pomysł z wykorzystaniem żółwi nie jest nowy, ponieważ pojawił się już w późnych latach 80. „Atlas Obscura” podkreśla, że niedaleko Lucknow założono specjalną hodowlę, w której prowadzono do rozmnażania mięsożernych żółwi. Karmiono ich jedynie martwymi rybami, by nie rozwijały w sobie smaku żywego mięsa.

Czytaj także:

Jego diamenty nosiła Kate Winslet. Teraz jest podejrzany o kradzież 1,8 miliarda dolarów