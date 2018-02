Orangutany powoli wymierają. Jedną z przyczyn...olej palmowy

Jak informuje CBS News, populacja orangutanów na Borneo jest mocno zagrożona. Najbardziej dramatyczne zmiany mają miejsce na obszarach, gdzie wycinane są lasy tropikalne dla pozyskania oleju palmowego, używanego w przemyśle spożywczym. Część lasów jest wycinana także w celu uzyskania drewna.

Naukowcy podają, że innymi przyczynami zmniejszenia się liczby populacji orangutanów są konflikty zbrojne, kłusownictwo, zabieranie małych orangutanów, by stawały się zwierzętami domowymi. Co więcej, od początku tego miesiąca, w indonezyjskiej części Borneo, zginęło już ponad 130 zwierząt. Orangutany zostały rozstrzelone lub zabite pałką, a nawet nożem. Obecnie na Borneo znajduje się ok. 100 tys. orangutanów. Jak podkreślają badacze, ich liczba do 2025 roku może zmaleć do 47 tys.

Badacze wskazują jednak również na pozytywne zmiany w środowisku orangutanów. Są one bardziej przystosowane do warunków otoczenia niż dotychczas. Schodzą z drzew częściej niż zazwyczaj i żywią się roślinami, które nie znajdowały się dotąd w ich naturalnej diecie.

