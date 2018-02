Sprawca strzelaniny na Florydzie wysyłał tajemnicze wiadomości. Nikt się nie domyślił, że zapowiada masakrę w szkole

Do tragedii doszło 14 lutego, w Stoneman Douglas High School na Florydzie. 19-letni Nicolas Cruz, były uczeń liceum, wtargnął na teren szkoły z bronią i otworzył ogień w kierunku uczniów i nauczycieli. W wyniku strzelaniny zginęło 17 osób. Kilka dni po tych wydarzeniach głos zabrał kolega 19-latka i jego rodzice. Chłopak przyznaje, czuje się teraz „zdradzony”.

Tajemnicze wiadomości od sprawcy

Cruz na kilka minut przed dokonaniem masakry wysłał swojemu koledze dziwną wiadomość. Napisał, że wybiera się do kina, ale zasugerował również, że może zdradzić coś w tajemnicy. Śledczy twierdzą, że w momencie wysłania SMS-a, 19-latek był już w szkole, a chwilę później otworzył ogień. Rodzice kolegi Cruza, James i Kimberly Snead opowiedzieli w programie „Good Morning America”, że ich syn naciskał na 19-latka, by wyjawił mu wspomnianą tajemnicę. Cruz miał odpisać jeszcze, że „nie chodzi o nic złego”. Chwilę po dokonaniu masakry wysłał kolejną wiadomość, w której oznajmił, że „chodziło właśnie o to”.

Wcześniej ujawniono, że Nicolas Cruz jest byłym uczniem Stoneman Douglas High School. Został z niej wydalony z powodów dyscyplinarnych. Przeniesiono go do innej placówki. Jeden z uczniów mówił, że Cruz zawsze nosił przy sobie broń. – Szalone rzeczy, które robił nie pasowały do szkoły, więc wiele razy wyrzucano go za to – relacjonował. Zdjęcia pojawiające się w sieci zdają się potwierdzać tę tezę. Widzimy na nich Cruza pozującego z bronią.

„Wszyscy to przewidywali”

Jeden z uczniów twierdzi, że często żartowali, że jeśli ktoś miałby dokonać strzelaniny w ich szkole, to na pewno będzie to Cruz. Z tego powodu, koledzy bali się go i trzymali się od niego na dystans. Uczeń dodał, że wszyscy przewidywali, że Cruz w końcu może dokonać masakry w szkole. Inny z uczniów opisuje Cruza jako cichego i zamkniętego w sobie, nie utrzymującego żadnych przyjaźni.

Czytaj także:

Strzelanina w szkole na Florydzie. Nowe fakty na temat sprawcy