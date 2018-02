Twierdził, że jego żona sama utonęła. Służby rozwiązały zagadkę

Jak podaje CBS News, 41-letni Lewis Bennett twierdził, że jego żona wpadła do wody po tym, jak ich łódź zderzyła się z nieznanym obiektem. Po zakończeniu śledztwa oskarżono go o morderstwo drugiego stopnia. Motywem zabójstwa miały być względy finansowe.

Zderzenie z nieznanym obiektem

Mężczyzna tej nocy, gdy zaginęła jego żona, przedstawił śledczym swoją wersję zdarzeń. Para udała się w podróż trzy miesiące po swoim ślubie. Płynąc łodzią nieopodal Bahamów, Bennett uruchomił autopilota i poszedł spać do kajuty pod pokładem. Wtedy miało dojść do zderzenia z innym obiektem i zatonięcia łodzi, podczas którego w wodzie zniknęła żona Benneta.

Celowe zatopienie

Śledczy znaleźli dowody świadczące o tym, że mężczyzna celowo próbował zatopić łódź. – Otwarcia obu włazów ratunkowych nie można wyjaśnić jako następstwo wypadku. Wygląda na to, że statek został celowo uszkodzony – orzekli agenci FBI. Co więcej, według śledczych mężczyzna natychmiast udał się na tratwę ratunkową wraz z bagażem i mniejszymi rzeczami, takimi jak herbata czy słoik masła orzechowego. 41-latek nie podjął też próby znalezienia żony. Podczas przesłuchania okazało się też, że nie użył rac ratunkowych ani nawet nie próbował wołać żony.

Monety warte 100 tys.

Służby ratunkowe odnalazły mężczyznę na tratwie ratunkowej. Okazało się, że miał przy sobie 225 srebrnych monet. W jego mieszkaniu odnaleziono też 162 monety. Śledczy odkryli, że rok wcześniej Bennett pracował na statku, z którego zniknęły właśnie takie przedmioty wyceniane na 100 tys. dolarów.

Po wypadku, zanim śledczy odkryli, że to mężczyzna jest mordercą, dotarli do informacji, że Bennett starał się o oficjalne uznanie swojej żony jako martwą. Tym samym mógłby uzyskać prawa do jej domu oraz dostęp do jej kont bankowych.

Czytaj także:

Niemiecki szpital odmówił pomocy Polakowi. Z poważnymi obrażeniami wrócił do kraju