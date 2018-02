Kobieta, która twierdziła, że weganizm uzdrawia z raka...zmarła na raka

„The Independent” przytacza historię Mari Lopez, która wraz ze swoją siostrzenicą Liz Johnson prowadziła kanał zatytułowany „Mari&Liz". Kobieta, która cierpiała na raka piersi, zmarła w grudniu tuż po tym, jak wykryto u niej przerzuty na wątrobę i płuca. Jednakże Liz twierdzi, że pomimo rozwoju choroby, weganizm mógłby uratować jej ciotkę, gdyby osoba opiekująca się nią pod koniec choroby nie karmiła jej mięsem.

Promocja weganizmu

Na swoim koncie w YouTube kobiety publikowały nagrania, w których promowały weganizm oraz wiarę w Boga. Opowiadały także, jak wegetarianizm wyleczył Mari z raka. W filmie zatytułowanym „Transformacja nowotworu FAQ”, Mari opowiadała, że cytrynowo-imbirowy napój pomógł jej usunąć stan zapalny z ciała. Dodała, że w ciągu 90-dniowego oczyszczania za pomocą soków, czuła duże napady głód. – To było okropne, czułam się, jakbym złapała grypę – opowiadała.

„Wyzdrowiałam”

Mari przyznała, że całkowicie pominęła zalecenia lekarzy w kwestii leczenia nowotworu. – To mój wybór. Nie umrę, nie pójdę do szpitala. Mam zamiar kontynuować tę drogę w naturalny sposób – powiedziała Mari. To koniec, skończyłam z tym. Wyzdrowiałam. czuję to w mojej duszy i moim ciele – tłumaczyła kobieta. Wielokrotnie podkreślała też rolę wiary w swoim życiu.

Winna mikrofala

Siostrzenica kobiety twierdzi, że do zgonu jej ciotki doszło dlatego, że przygotowywano jej jedzenie w mikrofalówce. – Moja ciotka była przeciwna używania mikrofalówki z powodu jej rakotwórczego wpływu. A moja mama przygotowywała jej jedzenie właśnie w mikrofalówce – opowiada Liz. Według jednej ze stron internetowych zajmującej się problematyką nowotworów, nie ma dowodów, by mikrofalówka, jeśli jest używana zgodnie z zaleceniami, stanowiła zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Nieustanna wiara w weganizm

Liz przyznała, że Mari poprosiła ją o usunięcie nagrania, na którym opowiada, ze weganizm uzdrowił ją z raka w momencie, gdy zdała sobie sprawę że umrze na nowotwór. Liz odmówiła, ponieważ ciągle wierzy w siłę weganizmu.

