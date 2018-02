Aktorkę „Dynastii” zatrzymano po tym, jak pobiła swojego chłopaka. Zaatakowała także policjantów

Jak informuje „Daily Mail”, 56-letnia Heather Locklear została zatrzymana w związku z oskarżeniem o przemoc domową oraz atak na policjantów. Aktorka znana z takich produkcji jak „Dynastia”,„Dziewczyny z wyższych sfer” czy „Straszny film 5” zaatakowała swojego partnera w niedzielę wieczorem. Policję o zdarzeniu poinformował brat Locklear, który był świadkiem zdarzenia. Według informacji „Daily Mail” zaatakowany partner aktorki to Chris Heisser, miłość Locklear z czasów szkolnych.

Obrażenia na ciele

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia odnotowali, że Heisser miał widzialne obrażenia na ciele. Funkcjonariusze próbowali zabrać aktorkę do aresztu, ale ta stawiła czynny opór. Zaczęła kopać i uderzać policjantów. Po pewnym czasie funkcjonariuszom udało się jednak obezwładnić kobietę i przewieźć do szpitala na badania. Później trafiła do aresztu, który opuściła po wpłaceniu 20 tys. dolarów kaucji. Rzecznik prasowy lokalnego biura szeryfa poinformował, że Locklear utrzymywała, iż to ona została wcześniej zaatakowana. Badania jednak tego nie wykazały.

56-letnia aktorka ma już na swoim koncie podobne wezwania w sprawie przemocy domowej. W 2011 roku funkcjonariusze przybyli do jej domu po tym, jak zgłoszono, że aktorka „zaciekle” kłóciła się ze swoim ówczesnym partnerem, Jackiem Wagnerem.