Niemiecka telewizja publiczna pokazała i przetłumaczyła słynne paski TVP. „Niemcy chcą ukarać Polskę”

„Brussel, Berlin und die Opposition sind gegen Polen” (Bruksela, Berlin i Opozycja przeciwko Polsce), „Total-Opposition und Deutschland wollen Polen abstrafen” (totalna opozycja i Niemcy chcą ukarać Polskę), „Wer ist gegen ein souveranes und starkes Polen?” (kto nie chce suwerennej i silnej Polski?) – komunikaty o takiej treści mogli przeczytać widzowie niemieckiej telewizji publicznej w materiale wyświetlonym 28 lutego.

Telewidzowie zza Odry, którzy do tej pory nie słyszeli o tym, że ich państwo zwalcza Polskę i krzywo patrzy na jej suwerenność, dostali próbkę możliwości pracowników TVP. Materiały ze słynnych pasków z „Wiadomości”, ochrzczonych już w naszym kraju „paskami grozy”, wyemitowano w materiale o mediach w Europie. Oprócz naszego kraju opisano w nim także przypadki z Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Kurski broni pasków

Z krytyką pasków TVP i TVP Info nie zgadza się prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. W wywiadzie dla „Gazety Prawnej” bronił komunikatów wyświetlanych u dołu ekranu, które w krótkim czasie stały się wizytówką mediów publicznych pod jego rządami. Odpowiadając na zarzut o wykorzystywanie pasków informacyjnych do ataków na przeciwników rządu stwierdził, że wynika to z ich natury. – Na paskach jesteśmy więźniami skrótów – powiedział. Kontrargument o paskach, które wyłącznie chwalą działania PiS, odparował mówiąc, że to „wolność dziennikarska”. – Ukarałem dziennikarzy i wydawców za niektóre decyzje antenowe – dodał jednak.

