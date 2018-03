Nietypowa uroczystość w parafii. Odnowili przyrzeczenia małżeńskie z bronią w ręku

Jak donosi CNN, ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich odbyła się w środę w świątyni należącej do kontrowersyjnej wspólnoty Sanctuary Church w Newfoundland. Nabożeństwu przewodniczył pastor Hyung Jin Moon. Uczestnikom uroczystości wręczano przy wejściu do świątyni karabiny AR-15. Broń, którą pary odnawiające śluby trzymały w trakcie nabożeństwa, nie była jednak naładowana. Tak wyglądający obrządek to cecha charakterystyczna dla wspólnoty z Newfoundland.

Broń podobna do tej na Florydzie

Przebieg uroczystości spotkał się z krytyką innych osób mieszkających na terenie parafii. Karabiny, których używali małżonkowie podczas nabożeństwa, były bardzo podobne do broni, która została używa podczas masakry w szkole na Florydzie, gdzie zginęło 17 osób. Członkowie wspólnoty twierdzą, że ceremonia została zaplanowana na wiele miesięcy przed strzelaniną w Parkland, a samo nabożeństwo to przejaw ich posłuszeństwa Bogu.

„To jedyna forma ochrony”

Jeden z członków wspólnoty stwierdził po nabożeństwie, że chrześcijanie muszą się „uzbroić”. – Droga, którą podąża dzisiejszy świat sprawia, że to jest jedyna forma ochrony dla nas. Nie chcemy nikogo zranić czy spowodować chaosu – powiedział wierny. Z kolei pastor Moon stwierdził, że ceremonia nie miała na celu „błogosławieństwa broni”. Powiedział, że Biblia uczy wiernych, że Bóg będzie rządził swoimi dziećmi za pomocą „rózgi żelaznej”, strzegąc ich nie jak dyktator, ale kochający ojciec. Według duchownego Bóg wzywa swój lud, aby użył tej „rózgi żelaznej”, by się chronić.

Zdystansowany Kościół

Sanctuary Church określa sam siebie jako „duszpasterstwo rózgi żelaznej” i jest odłamem Kościoła Zjednoczeniowego. Kościół Zjednoczeniowy zdystansował się jednak od środowego nabożeństwa oświadczając, że ceremonie organizowane przez Kościół oraz nauczanie, nie zawierają w swoim przesłaniu zachęty do korzystania z broni.

