Nauczyciel w Ghanie uczył informatyki...rysując na tablicy. Microsoft zaoferował pomoc

Historię opisuje „The Telegraph”. Richard Appiah Akoto jest nauczycielem informatyki w jednej z wiejskich szkół w Ghanie. Jego uczniowie nie mają dostępu do komputerów, więc Akoto stara się przekazać im wiedzę praktyczną za pomocą szkolnej tablicy. Internet obiegło zdjęcie przedstawiające nauczyciela rysującego szczegółowy diagram ukazujący działanie programu do edycji tekstu, Microsoft Word. Uczniowie Akoto kopiowali schemat przerysowując go do swoich zeszytów.

„Kocham moich uczniów”

Akoto na swoim koncie na Facebooku, które prowadzi pod pseudonimem „Owura Kwadwo Hottish” zażartował, że „nauczanie informatyki w szkole w Ghanie jest bardzo zabawne”. „Kocham moich uczniów więc muszę robić to, by zrozumieli czego nauczam” – dodał. Jak podaje „The Telegraph” według raportu Quartz Africa, szkoła w której naucza Akoto nie ma dostępu do komputerów od 2011 roku. Uczniowie tej placówki muszą jednak zdawać obowiązkowe egzaminy, a jednym z wymaganych zaliczeń jest właśnie informatyka.

Reakcja Microsoftu

Rebecca Enonchon z Kamerunu udostępniła zdjęcie Akoto profilowi Microsoft Africa na Twitterze. Kobieta napisała, że potentat komputerowy powinien zapewnić tej klasie odpowiedni sprzęt. Na odpowiedź Microsoftu nie trzeba było długo czekać. „Wspieranie nauczycieli w zapewnianiu cyfrowej transformacji w edukacji jest sercem tego, co robimy. Wyposażymy Owurę Kwadwo w sprzęt od jednego z naszych partnerów" – napisała firma.