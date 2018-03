Wyprodukowali tańsze piwo dla kobiet. Klienci oburzeni

Jak podaje „The Guardian”, BrewDog wyprodukował różowe piwo „tylko dla dziewczyn”, które było sprzedawane kobietom po niższej cenie, co miało zwrócić uwagę na nierówność w wynagrodzeniach wypłacanych kobietom i mężczyznom zatrudnionych na tych samych stanowiskach w Wielkiej Brytanii. Krytycy kampanii twierdzą jednak, że był to cyniczny chwyt marketingowy.

Z okazji Dnia Kobiet

Firma wypuściła na rynek „damską” odmianę trunku „Punk IPA”. Akcja została przygotowana z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Szkocki browar twierdzi, że piwo „Pink IPA” jest satyrą nieudanych kampanii, którymi niektóre firmy próbowały przyciągnąć kobiety. W jednym z postów na Twitterze marka podkreśla, że to nawet nie jest „piwo dla dziewczyn”, ale „piwo dla równości”.

Krytyka klientów

Akcja browaru nie spodobała się jednak części klientów. Co ciekawe, kampanię krytykują zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jeden z internautów napisał, że nie rozumie, jak taka akcja miałaby pomóc w walce z seksizmem i różnicą w wynagrodzeniach. Z kolei jedna z komentujących na Twitterze podkreśliła, że jeśli kampania browaru miała być żartem, to jest to bardzo słaby żart.

