WHO ostrzega przed nieznanym wirusem. Jest ryzyko światowej epidemii

Sprawę opisuje portal sciencealert.com. „Choroba X” to patogen, który wprawdzie nie został jeszcze odkryty, ale groźba jego prawie pewnego pojawienia się w przyszłości zapewniła mu miejsce na specjalnej liście WHO. Światowa Organizacja Zdrowia zamieszcza tam potencjalne przyszłe epidemie, dla których środki zaradcze są niewystarczające, lub w ogóle nie istnieją.

„Znana niewiadoma”

Jak to możliwe, że choroba, która nie została jeszcze zidentyfikowana, jest traktowana jako poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego? Jak tłumaczą autorzy artykułu, „Choroba X” to symbol zastępczy dla zagrożenia zakaźnego, które jeszcze się nie pojawiło, ale jest praktycznie pewne. Jest to tak zwana „znana niewiadoma”, o której WHO mówi, że powinniśmy być na nią przygotowani.

Źródła pochodzenia

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób może pojawić się „Choroba X”, ale istnieje kilka potencjalnych źródeł jej pochodzenia: istniejące wirusy, wirusy, które zostały „wypuszczone” z laboratoriów lub użyte jako broń biologiczna, czy tzw. choroby odzwierzęce, przenoszone ze zwierząt na ludzi.

Kontakty ludzi ze zwierzętami

– Intensywność zwierzęcych i ludzkich kontaktów wzrasta w miarę rozwoju świata – mówi w rozmowie z „The Guardian” Marion Koopmans z WHO. – To sprawia, że jest bardziej prawdopodobne, że pojawią się nowe choroby. Także nowoczesne podróże i handel sprawiają, że wzrasta ryzyko rozprzestrzenienia się nowych wirusów – dodaje.

