Theresa May oskarża Rosję o atak na byłego szpiega. Domaga się wyjaśnień od Kremla

Theresa May powiedziała, że „jest wysoce prawdopodobne”, że to Rosja stoi za zamachem na Skripala oraz jego córkę Julię, do którego doszło w Salisbury 4 marca. Szefowa brytyjskiego rządu ogłosiła, że do ataku na byłego podwójnego agenta użyto substancji z grupy „Nowiczok”, używanej i produkowanej przez Rosjan.

„Nie będziemy tolerować ataków w naszym kraju”

– Bazujemy na opinii światowych ekspertów z ośrodka Porton Down, którzy zidentyfikowali użytą substancję jako środek stworzony w Rosji. Znane są próby zabójstw dokonywane na zlecenie Kremla i mamy silne podejrzenia, że tak samo mogło nastąpić w przypadku Sergieja i Julii Skripal. Dopuszczamy dwie wersje zdarzenia: Albo była to próba zabójstwa z premedytacją, albo Rosja dopuściła do wejścia w niepowołane ręce niebezpiecznego środka chemicznego – powiedziała Theresa May. – Nie będziemy tolerować ataków na niewinne osoby w naszym kraju – ogłosiła premier i dała Kremlowi czas do czwartku na złożenie wiarygodnych wyjaśnień.

Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson pilnie wezwał rosyjskiego ambasadora i zażądał od niego natychmiastowego przekazania pełnych informacji na temat programu rozwoju broni chemicznej Nowiczok do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej z siedzibą w Hadze. W razie braku odpowiedzi Theresa May ogłosiła uznanie ataku na Skripala za „użycie siły przez Rosję przeciwko Wielkiej Brytanii”.

Odpowiedź Rosji

Zdaniem zastępcy przewodniczącego rosyjskiej Rady Federacji Władimira Dżabarowa, oskarżanie Rosji o atak na byłego agenta to „kompletna głupota”. Polityk wskazał, że za tym krokiem stoją służby brytyjskie lub innych krajów, które chciały przeprowadzić prowakację wymierzoną w Moskwę. Przypomniał on, że to Rosja sama wydała niegdyś Skripala Wielkiej Brytanii. Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że oskarżenie May to „cyrkowe przedstawienie i kolejna informacyjno-polityczna kampania oparta na prowokacji”.

Atak na Sergieja i Julię Skripalów

Były oficer rosyjskiego wywiadu Siergiej Skripal, skazany za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii trafił do szpitala w stanie krytycznym. 66-latka i jego córkę znaleziono nieprzytomnych 4 marca w centrum handlowym w Salisbury w południowej Anglii. Szefowa MSW Wielkiej Brytanii Amber Rudd poinformowała, że policjanci, którzy zajmują się tą sprawą, do tej pory zidentyfikowali ponad 240 świadków.

Komisarz Policji Metropolitalnej Mark Rowley, 7 marca zdradził nowe szczegóły na temat ataku. Na konferencji prasowej poinformował, że śledczy traktują incydent jako „usiłowanie zabójstwa przez użycie związku V (nerve agent – red.)”. Rowley nie ujawnił wtedy, jakiego dokładnie środka użyto do ataku. Związki V to silnie trujące substancje chemiczne, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Kim jest Sergiej Skripal

66-letni Siergiej Skripal dostał schronienie w Wielkiej Brytanii po „wymianie szpiegowskiej” między USA i Rosją w 2010 roku. Jest emerytowanym rosyjskim pułkownikiem, który został skazany na 13 lat więzienia w 2006 roku, za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii. Jak podaje BBC, Skripalowi zarzucono przekazywanie tożsamości tajnych agentów wywiadu rosyjskiego w Europie tajnej służbie wywiadowczej w Wielkiej Brytanii – MI6. Rosjanie twierdzili, że Skripal dostał 100 tys. dolarów za informacje, które miał dostarczać od lat 90. XX wieku. W 2010 roku został przez Moskwę uwolniony wraz z trzema innymi więźniami. Potem mężczyzna został już na stałe w Wielkiej Brytanii.