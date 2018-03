Facebook usunął konto antyislamskiej organizacji Britain First. „Podżeganie do nienawiści”

Profil Britain First na Facebooku obserwowało ponad dwa miliony osób. Duże zainteresowanie budziły także facebookowe profile Paula Goldinga i Jaydy Fransen. Władze Facebooka przekazały, że decyzja o usunięciu stron została podjęta po tym, jak Britain First ignorowała wszelkie wcześniejsze upomnienia odnośnie publikowanych treści. Organizacja nie będzie mogła także w przyszłości założyć innej strony.

Jak informuje BBC, chodzi głównie o filmy i zdjęcia, które mogą być stworzone i umieszczane w celu podżegania do nienawiści wobec muzułmanów. Decyzję skomentowała już premier Theresa May w Izbie Gmin. Polityk podkreśliła, że przyjęła tę wiadomość z zadowoleniem i ma nadzieję, że inne firmy i platformy pójdą w tym samym kierunku. W sprawie oświadczenie wydał również burmistrz Londynu Sadiq Khan. „Britain First to niegodziwa i pełna nienawiści organizacja. Ich niecne zamiary podżegania do nienawiści w naszym społeczeństwie za pośrednictwem mediów społecznościowych są naganne, a decyzja Facebooka o usunięciu ich strony jest mile widziana” – napisał.

Jakie treści pojawiały się na stronie Britain First?

BBC nadmienia, że zdjęcie główne na facebookowym profilu grupy przedstawiało liderów organizacji i napis: „Islamofobiczni i Dumni”. Podpisy do zamieszczanych treści zawierały porównanie muzułmańskich imigrantów do zwierząt. „Kilka filmów opublikowano celowo, aby podżegać do nienawiści wobec muzułmanów” – podkreśla BBC.

Facebook podał, że platforma otwarta jest na wszelkie treści, jednak polityczne poglądy powinny być wyrażane bez nienawiści. „Ludzie mogą wyrazić solidne i kontrowersyjne opinie bez oczerniania innych na podstawie tego, kim są” – czytamy.

W miesiąc przed usunięciem profili na Facebooku liderów organizacji, posty Fransen podawał dalej m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.