Policja kazała mieszkańcom nie wychodzić przed dziesiątą rano. Bomber z Austin wciąż na wolności

Policja z Austin w związku z niedzielną eksplozją poprosiła mieszkańców południowo-wschodniej okolicy miasta do pozostania w domach aż do godziny 10 rano w poniedziałek. – Nie będziemy w stanie wysłać w ten rejon szkolnych autobusów w poniedziałek – przekazał szef tamtejszej policji Brian Manley. – Proszę, zostańcie w domach i dajcie nam czas do pracy na miejscu zdarzenia, kiedy tylko wzejdzie słońce – apelował. Prosił też lokalną społeczności szczególną uwagę dotyczącą podejrzanych paczek, toreb, plecaków i wszystkiego, co sprawia niecodzienne wrażenie.

Amerykańska policja nie potwierdza, że najnowsza eksplozja z niedzieli 18 marca jest powiązana z poprzednimi trzema. Apeluje jednak, aby nie otwierać paczek od nieznanych nadawców. Lokalne władze wyznaczyły też nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów za informacje prowadzące do ujęcia osoby stojącej za zamachami. Już wcześniej gubernator stanu Teksas oferował 15 tys. dolarów.

Ofiary bombera z Austin

Najnowsza eksplozja z niedzieli 18 marca raniła trzy osoby. Pierwsza z serii bomb w paczkach wybuchła 2 marca, zabijając 29-letniego Anthony'ego Stephana House'a w jego własnym domu. 10 dni później eksplodowały dwa kolejne ładunki. Jeden z nich pozbawił życia 17-letniego Draylena Wiliama Masona. W tym zdarzeniu ranna została też jego matka, która znajdowała się w pobliżu w chwili otwierania paczki. Kilka godzin później przy innej paczce raniona została 75-letnia kobieta.

Celem Afroamerykanie?

O wspólnych elementach ataków mówił w telewizji NBC Nelson Linder, szef lokalnego stowarzyszenia zajmującego się prawami Afroamerykanów – National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Zauważył, że obie ofiary należały do prominentnych afroamerykańskich rodzin Austin i łączył je ten sam kościół metodystów.

FBI w akcji

Jak dotąd policja z Austin nie aresztowała żadnego podejrzanego. Od ubiegłego poniedziałku odebrano jednak 735 zgłoszeń o podejrzanych ładunkach. Lokalnym funkcjonariuszom pomagają agenci FBI, a władze wydają specjalne komunikaty z ostrzeżeniami. – Żadna z bomb nie eksplodowała sama z siebie, wszystkie wybuchały przy otwieraniu paczek – przypomina szef policji w Austin Brian Manley.

Czytaj także:

Seria zamachów w Burkina Faso. Zaatakowane ambasada Francji i dowództwo armii