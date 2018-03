Zdjęcie nastoletniej więźniarki Auschwitz w kolorze. „Historia tej fotografii jest wstrząsająca”

Galeria:

Brazylijska artystka „pokolorowała” zdjęcia nastoletniej więźniarki z Auschwitz

Autorem oryginalnych zdjęć Czesławy Kwoki jest Wilhelm Brasse, były więzień, który pracował w obozie Auschwitz jako fotograf i na zlecenie SS prowadził tajną dokumentację. 14-latka nie chciała do nich pozować, została do tego niejako zmuszona siłą. Na fotografiach Kwoka ma numer obozowy 26947. Na jej ustach widać ślady krwi. Z kolei przy pasu nastolatki znajduje się czerwony trójkąt, co oznacza, że była ona więźniem politycznym.

Polka przebywała w obozie przez około trzy miesiące. Kwoka została wywieziona wraz ze swoją matką Katarzyną z okolic Zamościa w ramach programu wysiedlenia lokalnej ludności z terenów, na których miały powstać osiedla dla ludności niemieckiej. 14-latka została zamordowana 12 marca 1943 roku za pomocą doscercowego zastrzyku fenolu.

Brazylijska artystka podkreśliła, że ma świadomość, że nie przywróci dziecku życia, jednak najważniejsze, co mogą zrobić teraz europejskie społeczności to zachować pamięć o tym, co się stało i nie dopuścić do tego, aby taka sytuacja powtórzyła się w przyszłości.

