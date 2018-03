Dramat popularnej raperki. Zaczęła łysieć, konieczny był przeszczep włosów

Galeria:

Włosy Paigey Cakey

Paigey Cakey jest znaną brytyjską raperką. Kilka utworów jej autorstwa cieszy się sporym zainteresowaniem na YouTube. Piosenkę „NaNa” wysłuchało już ponad 4 mln użytkowników. Jak informuje BBC, teraz na jaw wyszedł fakt problemów zdrowotnych, z jakimi zmagała się artystka. Cakey w wieku 18 lat zaczęła tracić włosy. Zdiagnozowano u niej tzw. łysienie trakcyjne.

Różnorodność fryzur

Będąc w collegu Cakey nosiła ściśnięte fryzury i używała mocnego żelu, który, jak twierdzi artystka, wywierał nadmierny nacisk na mieszki włosowe. Do tego, co wynika ze zdjęć na Instagramie, artystka często zmieniała fryzury, fundując swoim włosom istne metamorfozy, od trwałej, przez warkoczyki po proste włosy.

Mascara i zabieg

Początkowo piosenkarka używała mascary do włosów, by ukryć łyse przestrzenie pojawiające się po prawej stronie głowy. W listopadzie ubiegłego roku postanowiła jednak poddać się zabiegowi przeszczepu włosów. W tym celu pojechała do Turcji, gdzie tego typu zabiegi są tańsze niż w Wielkiej Brytanii.

Łysienie trakcyjne

Łysienie trakcyjne, z którym zmagała się Cakey, często występuje u osób, które opinają włosy w ciasne kucyki, lub stawiają na fryzury typu „cornrows” czy dredy. Do łysienia przyczyniają się także chemiczne środki używane przy prostowaniu lub suszeniu włosów.

