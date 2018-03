Moskwa wzywa ambasadorów na spotkanie. Wiemy, czego ma dotyczyć

Jak dowiedziało się Polskie Radio, zagraniczni dyplomaci zostaną poinformowani o stanowisku Moskwy, w związku z kryzysem rosyjsko - brytyjskim. Rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa powiedziała, że środowe spotkanie będzie okazją do„przedstawienia opinii Rosji oficjalnym reprezentantom obcych państw”. Spotkanie w siedzibie ministerstwa ma się odbyć z udziałem „liderów i ekspertów, zajmujących się kwestiami zbrojeń”.

Premier Theresa May powiedziała 14 marca, że Wielka Brytania wydali 23 rosyjskich dyplomatów. Decyzja ma związek z otruciem byłego rosyjskiego agenta, Siergieja Skripala. Co więcej, May zapowiedziała, że żaden z brytyjskich ministrów i dygnitarzy nie pojedzie do Rosji na mistrzostwa świata w piłce nożnej, które rozpoczną się w czerwcu. Szefowa brytyjskiego rządu podkreśliła, że Wielka Brytania chciała lepszych stosunków z Rosją. – To tragiczne, że prezydent Putin zachował się w ten sposób – powiedziała.

Oświadczenie May

Przypomnijmy, 12 marca w Izbie Gmin Teresa May ogłosiła, że światowi eksperci orzekli, że substancja, którą otruto Skripala i jego górkę, została stworzona w Rosji. – Znane są próby zabójstw dokonywane na zlecenie Kremla i mamy silne podejrzenia, że tak samo mogło nastąpić w przypadku Sergieja i Julii Skripal. Dopuszczamy dwie wersje zdarzenia: Albo była to próba zabójstwa z premedytacją, albo Rosja dopuściła do wejścia w niepowołane ręce niebezpiecznego środka chemicznego – powiedziała szefowa brytyjskiego rządu.

Odpowiedź Rosji

W odpowiedzi na te zarzuty rzeczniczka MSZ Rosji powiedziała, że nie ma żadnych dowodów na to, że to Rosjanie stoją za próbą zabójstwa byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala. – Nikt nie może powiedzieć w parlamencie swojego kraju, że daje Rosji 24-godzinne ultimatum – powiedziała Zacharowa. I dodała, że „nie powinno się straszyć państwa posiadającego broń atomową”.

