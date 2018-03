Sprawiedliwość na 18 kołach? Ciężarówka „German Death Camps” wyruszyła w USA

„Nie mylcie mordercy z ofiarą” – pod takim hasłem ruszyła akcja Polaków z Chicago, mająca przypominać o prawdziwej tożsamości sprawców Holokaustu. Hasła w języku angielskim namalowane zostały na naczepie ciężarówki, która przemierzając Stany Zjednoczone, ma uświadamiać Amerykanów w kwestiach historycznych. Na rogach naczepy wypisane są także hasztagi odnoszące się do reparacji wojennych dla Polski oraz podkreślające, że obozy były „niemieckie, nie nazistowskie”. Największy z napisów wymalowanych na bokach i z tyłu naczepy to właśnie „niemieckie obozy zagłady”.

Twórcy akcji więcej na jej temat piszą w opisie filmu zamieszczonego na Youtube. „Nasza inicjatywa ma na celu propagowanie prawdy historycznej wśród społeczności Stanów Zjednoczonych. Jest to zarazem jeden z wielu projektów broniących dobrego imienia Polski i Polaków, który przyczyni się do utrwalania w świadomości odbiorców fundamentalnej prawdy, opartej na faktach — iż to Polacy byli ofiarą, a katem Niemcy” – możemy przeczytać.

