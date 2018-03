Modelka twierdzi, że miała romans z Trumpem. Na antenie CNN przeprosiła Melanię Trump

Galeria:

Była gwiazda Playboya miała romans z Trumpem?

Karen McDougal pojawiła się w CNN, aby opowiedzieć o swoich intymnych stosunkach z Donaldem Trumpem, które miała mieć ponad dekadę temu. – Nie wiem nawet, jak opisać moją reakcję. Musiałam mieć bardzo smutny wyraz twarzy – przyznała kobieta, pytana o sytuację, w której Trump miał zaproponować jej zapłatę. Kobieta wyraziła skruchę w związku z tym, że w trakcie jej rzekomego romansu z obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, był on już w związku małżeńskim z Melanią Trump. – Co mogę powiedzieć oprócz tego, że jest mi bardzo przykro? Przykro mi, wolałabym, aby do tego nigdy nie doszło – tłumaczyła.

Piątkowy wywiad to pierwsza publiczna wizyta Karen McDougal od czasu, kiedy kobieta złożyła pozew przeciwko American Media Inc., firmie, która jest m.in. właścicielem „The National Enquirer”.

Dyrektor wykonawczy National Enquirer David J. Pecker jest przyjacielem prezydenta USA Donalda Trumpa. McDougal, która twierdzi, że miała romans z prezydentem Stanów Zjednoczonych poinformowała, że to właśnie Pecker zapłacił jej 150 tysięcy dolarów za milczenie. Kobieta poinformowała, że „potajemnie zaangażowany” w rozmowy w firmą medialną był prawnik Trumpa Michael D. Cohen.

Donald Trump i Stormy Daniels

Przypomnijmy, po publikacji „Wall Street Journal” dotyczącej rzekomego romansu prezydenta USA z gwiazdą filmów dla dorosłych Stormy Daniels, magazyn plotkarski „In Touch” postanowił opublikować wywiad, którego nie wydrukował w 2011 roku. Para miała poznać się podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w hotelu Trumpa w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku. Prawdziwe nazwisko 38-letniej dziś Stormy Daniels to Stephanie Clifford. Jej związek z Trumpem miał zakończyć się w 2009 lub na początku 2010. Historię aktorki uwiarygadniał jej ówczesny mąż Mike Moz, który przekonywał w „In Touch”, że para często ze sobą rozmawiała.

W ubiegłym tygodniu adwokat reprezentujący Stormy Daniels, która pozwała prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, powiedział, że jego klientka spotkała się z groźbami dotyczącymi informacji, w jakich posiadaniu jest gwiazda filmów dla dorosłych.

