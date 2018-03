Czołowe światowe media o Czarnym Piątku. Jak opisują protesty w Polsce?

Galeria:

Czarny piątek. Hasła protestu kobiet

„Nie jestem za aborcją, jestem za wyborem”, „moja macica to nie kaplica” czy „Myślę, czuję, decyduję” - to tylko nieliczne z haseł, jakie pojawiły się na transparentach uczestników czarnych protestów. W tzw. czarny piątek w całej Polsce odbyły się demonstracje przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Jak widziały je zagraniczne media?

CNN

Amerykańska stacja CNN, podobnie jak inne media podkreśla, że protesty przeciwko zakazowi aborcji w Polsce odbywają się ponownie w związku z kolejną próbą zaostrzenia przepisów. "Protestujący w Warszawie, w większości ubrani na czarno, zgromadzili się przed parlamentem, by następnie przemaszerować przez stolicę do siedzib rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, która po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch lat próbuje uchwalić zdecydowanie antyaborcyjną ustawę" - czytamy w artykule na stronie internetowej CNN.



BBC

Także portal brytyjskiej telewizji BBC donosi o wielotysięcznych demonstracjach w Polsce. Dziennikarze przedstawiają stanowiska zwolenników opcji "pro-choice" i przeciwników aborcji. Ich zdaniem głównym argumentem tych drugich jest to, że większość aborcji przeprowadzanych jest na płodach z zespołem Downa. Ci pierwsi - według ich relacji - podnoszą obawy, że kobiety chcące dokonać aborcji, zostaną skazane na korzystanie z usług podziemia aborcyjnego.



Agencja Reutera

Reuters w swojej depeszy informuje o dziesiątkach tysięcy osób, które - ubrane na czarno - wzięły udział w protestach przeciwko "podjętej przez rządzących konserwatystów i potężny Kościół katolicki próbie wprowadzenia zakazu aborcji w większości przypadków".



The Guardian

"The Guardian" odnotowuje masowe protesty, jakie odbyły się w piątek w polskich miastach w sprzeciwie wobec propozycji zaostrzenia prawa dot. dostępności aborcji, którą dziennik przypisuje "konserwatywnemu polskiemu rządowi". "The Guardian" informuje czytelników, że i bez wprowadzenia proponowanych zmian zakazujących aborcji eugenicznej, Polska ma "jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie". Dziennik przytacza słowa komisarza Praw Człowieka Rady Europy Nilsa Muižnieksa, który ostrzega, że przyjęcie projektu "Zatrzymaj aborcję" stanowi złamanie międzynarodowych regulacji dotyczących praw człowieka.



The New York Times

"Polskie kobiety protestują przeciwko zakazowi aborcji (znów)" - informuje "The New York Times". Nowojorski dziennik swój obszerny materiał dotyczący demonstracji przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce rozpoczyna od przytoczenia historii Magdy. "Jej nienarodzone dziecko cierpiało na rzadkie schorzenie genetyczne, które skutkuje poważnymi wadami" - donosi "NYT", opowiadając o losie kobiety, która przed dekadą podjęła decyzję o aborcji. Dziennik opisuje protesty w Polsce, przypominając, że podobny sprzeciw miał miejsce już w 2016 roku, a teraz wywołała je nieco zmieniona wersja prawa zaostrzającego przepisy aborcyjne.