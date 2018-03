Pijany pilot w porę powstrzamany. Lot odwołano

Według informacji „The Guardian”, ponad 100 pasażerów nie poleciało ze Stuttgartu do Lizbony po tym, jak okazało się, że drugi pilot nie jest w stanie wykonywać swojej pracy. Do zatrzymania pijanego mężczyzny doszło tuż przed startem. Linie TAP Portugal, dla których pracuje pilot, przeprosiły za ten incydent.

Chwiejny krok i zapach alkoholu

Znajdującego się pod wpływem alkoholu pilota zauważył jeden z pracowników lotniska. Mężczyzna miał „cuchnąć alkoholem” i iść „chwiejnym krokiem”. Świadek natychmiast poinformował o tym zdarzeniu władze portu lotniczego. Te zadzwoniły po policję, która wkrótce po zgłoszeniu weszła do kokpitu i znalazła 40-letniego pilota znajdującego się w „zaawansowanym” stanie nietrzeźwości.

Zawieszenie licencji

Prokuratorzy poinformowali, że złożyli wniosek o zawieszenie mężczyźnie licencji pilota. Dodatkowo, musi on zapłacić grzywnę w wysokości 10 tys. euro. Pasażerowie, którzy mieli lecieć do Lizbony, zostali zakwaterowani w hotelach, ponieważ w piątek wieczorem, gdy miało dojść do lotu, nie przewidziano innych połączeń tego typu.

Czytaj także:

Piloci w czasie lotu bawili się Snapchatem. Publikowali śmieszne filmy, ale takiej reakcji chyba się nie spodziewali