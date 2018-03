„Śliczna dziewczynka. Byłoby straszne, gdyby coś stało się jej mamie”. Stormy Daniels wyjaśnia swoje milczenie

Galeria:

Stormy Daniels - Stephanie Clifford

Rozmowę w programie CBS „60 Minut” wyemitowano w niedzielę 25 marca. Aktorka i jej prawnik od dłuższego czasu podgrzewali atmosferę, zapowiadając skandal i informując o możliwej publikacji zdjęć lub nawet filmów, które miałyby dowodzić romansu gwiazdy porno z Donaldem Trumpem. Chociaż dowodów na kontakty seksualne widzowie CBS ostatecznie nie zobaczyli, Stormy Daniels powtórzyła swoją historię i wyjaśniła, dlaczego tak długo nie decydowała się na ujawnienie opowieści.

– Byłam na parkingu, wybierałam się na zajęcia fitness z moją małą córeczką. Podszedł do mnie facet i powiedział: „Zostaw Trumpa w spokoju, zapomnij o sprawie”. Później nachylił się, patrząc na moją córkę i powiedział: „Piękna dziewczynka. Byłoby szkoda, gdyby coś stało się jej mamie”. Potem odszedł – opowiadała goszcząca w programie „60 Minut” Clifford. Opisywana sytuacja miała przydarzyć się w 2011 roku, krótko po tym, jak po raz pierwszy postanowiła opowiedzieć o romansie z Donaldem Trumpem w magazynie plotkarskim „InTouch”. – Cała się trzęsłam. Weszłam do budynku, gdzie miały odbywać się zajęcia, a moje dłonie trzęsły się tak bardzo, że bałam się, że upuszczę córeczkę – dodawała. Po interwencji prawników Trumpa gazeta nie opublikowała wywiadu.

Daniels: Seks był nudny

Rzekoma kochanka Trumpa opisała seks z medialnym baronem jako „nic szalonego, coś do zapomnienia”. „To była jedna pozycja. Czego się spodziewacie po kimś w jego wieku?” – wspominała jeszcze przed pójściem do CBS. Dodała, że nie pamięta, co skłoniło ją do odwiedzenia milionera i że zrobili to bez zabezpieczeń. Od tamtego momentu Trump miał często wzywać ją do siebie. Według słów gwiazdy porno, prawił jej wyjątkowe komplementy. „Że jestem kimś, z kim trzeba się liczyć, piękną i mądrą dziewczyną jak jego córka” – mówiła. To ostatnie zdanie powtórzyła w niedzielnym wywiadzie.

Stephanie Clifford

Prawdziwe nazwisko 38-letniej dziś Stormy Daniels to Stephanie Clifford. Daniels miała poznać przyszłego prezydenta USA podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w jego hotelu w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku. Jej związek z Trumpem miał zakończyć się w 2009 lub na początku 2010 roku. Historię aktorki uwiarygadniał jej ówczesny mąż Mike Moz, który przekonywał w „In Touch”, że para często ze sobą rozmawiała.

Prawnik przyznał, że zapłacił za milczenie

12 marca adwokat prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Michael Cohen poinformował, że zapłacił Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów tuż przed wyborami w 2016 roku w zamian za milczenie dotyczące jej rzekomych kontaktów seksualnych z Donaldem Trumpem. Jednocześnie zarówno Cohen, jak i Biały Dom zaprzeczają, że dochodziło do jakichkolwiek zbliżeń między Trumpem a Daniels.

Z informacji podanych przez CNN wynika, że Michael Avenatti adwokat Stormy Daniels, której prawdziwe nazwisko to Stephanie Clifford, wysłał do Cohena list, w którym poprosił o numer konta, na które jego klientka może przelać pieniądze otrzymane w zamian za milczenie. Wówczas umowa między Clifford, Trumpem i Cohenem zostanie uznana za nieważną. W liście Avenatti zaznacza, że to pozwoliłoby Clifford mówić publicznie o zarzutach odnośnie Donalda Trumpa, romansu z prezydentem USA oraz na opublikowanie wszelkich nagrań, wiadomości tekstowych oraz zdjęć prezydenta, w których posiadaniu może być aktorka.

Romans z Donaldem Trumpem?

Przypomnijmy, po publikacji „Wall Street Journal” dotyczącej rzekomego romansu prezydenta USA z gwiazdą filmów dla dorosłych, magazyn plotkarski „In Touch” postanowił opublikować wywiad, którego nie wydrukował w 2011 roku. Para miała poznać się podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w hotelu Trumpa w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku. Związek gwiazdy porno z Trumpem miał zakończyć się w 2009 lub na początku 2010. Historię aktorki uwiarygadniał jej ówczesny mąż Mike Moz, który przekonywał w „In Touch”, że para ta często ze sobą rozmawiała.

Clifford nie jest pierwszą kobietą, która twierdziła, że miała romans z Donaldem Trumpem. Również była modelka magazynu „Playboy” Karen McDougal opowiedziała o dawnym związku z obecnym liderem USA dla gazety „The National Enquirer”, ale jej historia nie została wydrukowana.

