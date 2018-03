Pornhub szuka „kojarzących się” miejscowości. Któreś z polskich miast dostanie darmowe konta premium?

Największy portal internetowy z treściami pornograficznymi rozpoczął nietypową kampanię promocyjną. Szuka miejscowości, których nazwy kojarzą się z wiadomym tematem. Żyjącym tam internautom, w ramach swoistego zadośćuczynienia za lata znoszenia różnego rodzaju kpin, Pornhub oferuje darmowe konta premium. Zabawa nie ma ograniczeń geograficznych, więc na nagrody mogą liczyć także mieszkańcy polskich miast i wsi. Kłopot w tym, że Tumidaj, Pieścidła, Cyców, Szparki i Biały Kał nie mają w rzeczywistości wielkich szans na wygraną. Nazwy muszą bowiem kojarzyć się anglojęzycznemu odbiorcy.

#PORNHUB4KOCK

Jest jednak jedno miasto w Polsce, które może zawalczyć o wygraną. Portal NOIZZ.pl wyczuł potencjał drzemiący w nazwie Kock i postanowił rozkręcić w mediach społecznościowych kampanię, która zapewni kocczanom darmowy dostęp do ekskluzywnych materiałów porno. „W stosunku do słowa Cock różni ją tylko jedna literka, w dodatku mająca identyczną wymowę. (...) miasto w notatkach z 1258 roku było zapisywane jako Cocsk, co czyni tę nazwę jeszcze zabawniejszą (...). Fakty są takie, że będąc z Kocka, flirtowanie z laskami i facetami w języku angielskim musi być trudne. Dlatego idziemy z pomocą i na osłodę tego trudnego losu rozpoczynamy akcję #PORNHUB4KOCK” – możemy przeczytać na facebookowym wydarzeniu o nazwie „Dajmy mieszkańcom Kocka darmowe porno”.

Ostra konkurencja

NOIZZ.pl zachęca polskich internautów do przesyłania w mediach społecznościowych wiadomości polecających kandydaturę Kocka. Portal zwraca uwagę, by pamiętać o hasztagach #PremiumPlaces i #PORNHUB4KOCK. „Make Kock Great Again!” – zachęca wszystkich do zabawy. Trzeba jednak przyznać, że konkurencja jest wyjątkowo mocna. Obok miejscowości takich jak Fucking, jest też np. Rectum w Holandii, Dildo w Kanadzie, Orgy we Francji i Cummings czy Climax w USA. Spore szanse na darmowe porno z pewnością mają też mieszkańcy Fort Dick z Kalifornii.

