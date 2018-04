9-latka zgwałcona przez 11-latka w Wielkanoc? Sprawę bada policja

Policja z Irlandii potwierdziła, że śledztwo dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść na polu w hrabstwie Laois w Irlandii. Z doniesień medialnych wynika, że kobieta, która miała byś świadkiem zdarzenia, odciągnęła dziewczynkę od chłopca, który chciał ją zgwałcić. Jak podaje irishtimes.com, dzieci znają się, ale nie są ze sobą spokrewnione. Sprawę zgłoszono na policję. – Badamy doniesienia o rzekomej napaści na tle seksualnym. Na tym etapie nie możemy podać jednak żadnych szczegółów. Śledztwo trwa – powiedział rzecznik lokalnej policji sierżant Brian Whelan.

Irishtimes.com przypomina, że ustawa o wymiarze sprawiedliwości z 2006 r. podniosła wiek odpowiedzialności karnej z 7 do 12 lat. Oznacza to, że w przypadku zdecydowanej większości przestępstw, dzieci w wieku poniżej 12 lat nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Istnieją jednak wyjątki, a dzieciom poniżej 12. roku życia można przypisać przestępstwa w nielicznych, szczególnych przypadkach, w tym morderstwo, zabójstwo, gwałt czy agresywny napad na tle seksualnym.

