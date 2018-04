Wybory parlamentarne na Węgrzech. Są pierwsze nieoficjalne wyniki exit poll

Lokale wyborcze na Węgrzech miały zostać zamknięte o 19, jednak w wielu miejscach kolejki były tak duże, że głosowanie zostało przedłużone. Zgodnie z węgierskim prawem osoba, która ustawi się w kolejce do głosowania przed 19, musi mieć zagwarantowaną możliwość oddania głosu.. W niektórych komisjach trzeba było stać nawet kilka godzin, aby móc oddać głos. Wyniki exit poll podano dopiero prze godziną 23. Jednak jeszcze przez wiele dni będą spływać głosy oddane za granicą, którą w tym roku również było rekordowo dużo.

Ze wstępnych informacji dziennikarzy wynika, że Fidesz wygrał zdecydowanie na wsiach i w mniejszych miastach, natomiast partia Orbana straciła kilka mandatów w Budapeszcie oraz innych większych miastach. Według nieoficjalnych wyników exit poll Fidesz uzyskał 49 proc. głosów. Kolejne miejsce zajął Jobbik z wynikiem 20,29 proc. Na następnych pozycjach uplasowało się MSZP - Parabeszed, które uzyskało 12,03 proc. głosów oraz LMP z wynikiem 6,56 proc. Do urn poszło 64,51 proc. uprawnionych do głosowania. Wstępne szacunki z HirTV, mówią, że Fidesz będzie miał 133 mandaty. To dokładnie tyle, ile wynosi większość konstytucyjna.

Ostatnie sondaże wskazywały, że zwycięstwo Koalicji Fidesz-KDNP w wyborach na Węgrzech jest praktycznie przesądzone. Dzień przed wyborami premier Viktor Orban zapowiedział budowę „chrześcijańskiej ojczyzny”. – Zbudowaliśmy ogrodzenie, broniliśmy południowej granicy. Migracja jest jak rdza, która powoli, ale na pewno dotknie Węgry – powiedział w kontekście kryzysu migracyjnego. Od 2010 r. na Węgrzech rządzi koalicja konserwatywnego Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP). Do udziału w wyborach na Węgrzech jest uprawnionych ponad 8,2 mln osób. Węgrzy wybierają 199 deputowanych.