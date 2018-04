Zaginął jeden z najbogatszych Niemców. Rodzina nie traci nadziei

Jak informuje „The Telegaph”, Karl-Erivan Haub zaginął w ostatnią sobotę w Alpach Szwajcarskich. 58-letni miliarder znany z zamiłowania do nart wyruszył wyciągiem na szczyt Mały Matterhorn. Od tego czasu mężczyzna nie wrócił do hotelu i nie skontaktował się z rodziną.

Akcja poszukiwawcza

Firma Tengelmann, której właścicielem jest Haub, poinformowała, że grupa poszukiwawcza nie traci nadziei na odnalezienie mężczyzny. – Robią wszystko, co mogą – powiedziała rzeczniczka firmy. Nie poddaje się także rodzina zaginionego. – Mój brat jest bardzo doświadczonym alpinistą, więc pomimo czasu, który upłynął od jego zniknięcia, nie tracimy nadziei na to, że wkrótce go odnajdziemy – powiedział Christian Haub, który jest bratem 58-latka oraz wraz z nim zarządza firmą.

Adriano Favre stojący na czele grupy poszukiwawczej powiedział, że „rodzina udostępniła nam nieograniczone środki” na przeprowadzenie akcji. – W tych warunkach są one bezużyteczne – stwierdził. I dodał, że poszukiwania utrudniają złe warunki atmosferyczne.

Jeden z najbogatszych Niemców

Grupa Tengelmann jest właścicielem wielu sieci handlowych i innych firm w Niemczech, w tym tanich sklepów odzieżowych Kik i sklepów OBI. Jego sukces spowodował, że rodzina znalazła się na 265. miejscu na globalnej liście najbogatszych, przygotowaną przez „Forbes” i na 20 miejscu w Niemczech.

Czytaj także:

W Alpach schodzą lawiny. Włosi ewakuowali 75 turystów, Szwajcarzy zamknęli tunel