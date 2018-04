Pakistańczyk zastrzelił piosenkarkę w trakcie występu. Była w 6. miesiącu ciąży

Tragedia rozegrała się w trakcie występu 24-letniej Saminy Samoon, znanej jako Samina Sindhu. Kobieta występowała na uroczystości w południowej prowincji Pakistanu, Sindh. Miejscowa Geo TV donosi, że to tragedii doszło, gdy do siedzącej kobiety podszedł mężczyzna, który miał zażądać by wstała i tańczyła.

Na filmie widać, że Samina Samoon postępuje zgodnie z jego poleceniem i wstaje, a publiczność rzuca w jej stronę monety. W pewnym momencie mężczyzna, który zakłócał występ, wstaje i strzela do piosenkarki.