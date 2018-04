Aktorka ze „Smallville” aresztowana. Werbowała kobiety do niewolniczego seksu

Jak donosi „The Guardian”, w zeszłym miesiącu został aresztowany przywódca grupy kultycznej określanej jako Nxvim, Keith Raniere. Został on ekstradowany z Meksyku do Stanów Zjednoczonych i obecnie przebywa w więzieniu federalnym w Oklahomie. Wczoraj przeprowadzono kolejne aresztowanie w sprawie. Zatrzymana została Allison Mack. 35-letnią aktorkę oskarża się o to, że była współkonspiratorką sekty.

Rola Mack

Mack miała być w tej grupie rekruterem, działając jednocześnie jako „niewolnik” Raniere, z którym pozostawała w seksualnej relacji. Nxivm oficjalnie była nazywana grupą „samopomocy”. Raniere miał rzekomo szantażować kobiety, by uczynić je swoimi seksualnymi niewolnicami. Przywódcy grupy znakowali skórę werbowanych kobiet inicjałami Raniere i Mack. Według władz federalnych, lider sekty miał w swoim otoczeniu 15-20 kobiet, z którymi łączył go seks.

Rolą aktorki było nie tylko werbowanie kobiet, ale także zmuszanie ich do dostarczenia „zabezpieczenia” w postaci specjalnych oświadczeń lub kompromitujących zdjęć. Tym samym członkinie grupy miały problem z opuszczeniem sekty. Za wiodący udział w Nxvim Mack grozi 15 lat więzienia.

Czytaj także:

Wpływowa sekta rozbita. 73-letni guru zmuszał do „makrobiotycznej diety” i wykorzystywał seksualnie jej członków