USA. Wjechał samochodem w restaurację. Zabił dwie osoby, w tym swoją córkę

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu czasu lokalnego w niewielkiej miejscowości Bassemer City w hrabstwie Gaston, położonej około 50 kilometrów na zachód od Charlotte. Policja informuje w komunikacie, że sprawca tragedii Roger Self wjechał swoim samochodem do restauracji Surf and Turf Lodge.

Szybko okazało się, że kobieta, która zginęła na miejscu to córka mężczyzny – 26-letnia Katelyn Tyler Self, która była zastępczynią szeryfa okręgu gaston. FOX News podaje, że druga ofiara śmiertelna to synowa sprawcy – Amanda Self. Kilkanaście osób rannych w wyniku wypadku zostało przetransportowanych do szpitala.

Lokalna gazeta "Gaston Gazette" poinformowała, że pracownicy restauracji twierdzą, iż sprawca – 62-letni Roger Self przyszedł do restauracji wraz z rodziną. Miał później wyjść na zewnątrz i celowo wjechać swoim jeepem do budynku. Szef policji w Bessemer Tom Ellis przekazał, że gdy przybył na miejsce zdarzenia samochód był "cały w budynku".

Roger Self został aresztowany i przebywa w więzieniu hrabstwa Gaston w związku z dwoma zarzutami o popełnienie morderstwa pierwszego stopnia. Motywy jego działania nie są jasne.