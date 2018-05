Książę Harry popłakał się na weselu. Co doprowadziło pana młodego do łez?

Książę Karol wygłosił swoje przemówienie podczas wesela księcia Harry'ego i Meghan Markle. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej wielokrotnie zaznaczał, jak bardzo jest dumny ze swojego syna i tego, że wyrósł na prawdziwego mężczyznę. Następca tronu miał także powiedzieć, że jest zaszczycony tym, że mógł poprowadzić do ołtarza wybrankę Harry'ego. – Z ogromną duma i radością witamy Meghan w naszej rodzinie. Kochany Harry, nawet nie wiesz, jak bardzo jestem szczęśliwy – miał stwierdzić książę Karol. W jego przemówieniu nie zabrakło także odwołań do dzieciństwa księcia i tego jak ojciec karmił go butelką czy zmieniał pieluszki. Pan młody nie mógł ukryć łez i wzruszenia wywołanego słowami swojego ojca.

Z kolei Harry w swoim przemówieniu powiedział, że kocha swoją żonę ponad życie a razem tworzą świetny i zgrany zespół. Głos miała również zabrać sama Meghan, która podziękowała za przyjęcie do królewskiej rodziny szczególnie królowej Elżbiecie II. Media podkreślają, że było to odstępstwo od tradycji, ponieważ zgodnie z protokołem panna młoda nie wygłasza przemówień podczas wesela.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company.

